Dollar Tree Algas

Dollar Tree algu diapazons svārstās no $59,700 kopējā atalgojumā gadā Grāmatvedis apakšējā galā līdz $211,050 Produkta vadītājs augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Dollar Tree. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/17/2025

$160K

Grāmatvedis
$59.7K
Klientu apkalpošana
$66.1K
Produkta vadītājs
$211K

Darbinieku atlases speciālists
$122K
Risinājumu arhitekts
$204K
Riska kapitālists
$71K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Dollar Tree je Produkta vadītājs at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $211,050. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Dollar Tree je $96,324.

