Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Chainlink Labs kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/6/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$93K - $108K
Argentina
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$82K$93K$108K$119K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Akciņu iegūšanas grafiks

20%

G 1

20%

G 2

20%

G 3

20%

G 4

20%

G 5

Akciju veids
Options

Chainlink Labs uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 5 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 20% tiek iegūtas 1st-G (20.00% gada)

  • 20% tiek iegūtas 2nd-G (5.00% ceturkšņa)

  • 20% tiek iegūtas 3rd-G (5.00% ceturkšņa)

  • 20% tiek iegūtas 4th-G (5.00% ceturkšņa)

  • 20% tiek iegūtas 5th-G (5.00% ceturkšņa)



Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Chainlink Labs in Argentina, ir gada kopējā atlīdzība ARS 155,369,494. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Chainlink Labs Programmatūras inženieris pozīcijai in Argentina, ir ARS 107,061,332.

