CFGI
CFGI Algas

CFGI algu diapazons svārstās no $84,575 kopējā atalgojumā gadā Finanšu analītiķis apakšējā galā līdz $131,340 Vadības konsultants augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem CFGI. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/17/2025

$160K

Grāmatvedis
$114K
Finanšu analītiķis
$84.6K
Vadības konsultants
$131K

Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā CFGI, ir Vadības konsultants at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $131,340. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā CFGI, ir $114,240.

