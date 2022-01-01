Uzņēmumu katalogs
Cerner Algas

Cerner algas svārstās no $2,387 kopējā atlīdzībā gadā Produkta menedžeris zemākajā līmenī līdz $195,640 Pārdošana augstākajā līmenī.

Programmatūras inženieris
Software Engineer $8.7K
Associate Senior Software Engineer $11.8K
Senior Software Engineer $19.6K

Pilna cikla programmatūras inženieris

Backend programmatūras inženieris

Vadības konsultants
Median $58.3K
Risinājumu arhitekts
Median $91.4K

Biznesa operācijas
$53.3K
Biznesa analītiķis
$49.8K
Klientu apkalpošana
$51.7K
Datu analītiķis
$68.7K
Datu zinātnes menedžeris
$58.1K
Datu zinātnieks
$63.7K
Cilvēkresursi
$14.1K
Informācijas tehnoloģiju speciālists (IT)
$124K
Produkta dizaineris
Median $100K
Produkta menedžeris
$2.4K
Programmu menedžeris
Median $95.8K
Pārdošana
$196K
Pārdošanas inženieris
$87.6K
Kiberdrošības analītiķis
$140K
Programmatūras inženierijas menedžeris
$19.3K
Tehnisko programmu menedžeris
Median $97.6K
Tehniskais rakstnieks
$88.6K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Cerner, ir Pārdošana at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $195,640. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Cerner, ir $61,012.

