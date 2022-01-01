Uzņēmumu katalogs
Blue Cross Blue Shield Association
Blue Cross Blue Shield Association Algas

Blue Cross Blue Shield Association algas svārstās no $54,270 kopējā atlīdzībā gadā Cilvēkresursi zemākajā līmenī līdz $265,320 Risinājumu arhitekts augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Blue Cross Blue Shield Association. Pēdējo reizi atjaunināts: 8/31/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $107K

Full-Stack programmatūras inženieris

Kvalitātes nodrošināšanas (QA) programmatūras inženieris

Aktuārs
Median $168K
Datu zinātnieks
Median $109K

Biznesa analītiķis
Median $100K
Produkta dizainers
Median $70K
Datu analītiķis
$161K
Cilvēkresursi
$54.3K
Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
Median $100K
Produkta vadītājs
$149K
Projektu vadītājs
$111K
Risinājumu arhitekts
$265K

Datu arhitekts

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Blue Cross Blue Shield Association, ir Risinājumu arhitekts at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $265,320. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Blue Cross Blue Shield Association, ir $109,000.

Citi resursi