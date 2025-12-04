Uzņēmumu katalogs
Mediānā Programmatūras inženierijas menedžeris atlīdzības in Canada pakete BenchSci kopā ir CA$196K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu BenchSci kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/4/2025

Mediānais pakete
company icon
BenchSci
Engineering Manager
Toronto, ON, Canada
Kopā gadā
$142K
Līmenis
L6
Pamatalga
$142K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$0
Gadi uzņēmumā
0-1 Gadi
Darba pieredze
5-10 Gadi
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

BenchSci uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženierijas menedžeris pozīcijai BenchSci in Canada, ir gada kopējā atlīdzība CA$255,098. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots BenchSci Programmatūras inženierijas menedžeris pozīcijai in Canada, ir CA$182,171.

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/benchsci/salaries/software-engineering-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.