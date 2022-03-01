Uzņēmumu katalogs
AVEVA
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

AVEVA Algas

AVEVA algas svārstās no $26,427 kopējā atlīdzībā gadā Pārdošana zemākajā līmenī līdz $209,000 Programmatūras inženierijas vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem AVEVA. Pēdējo reizi atjaunināts: 8/26/2025

$160K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam $30K+ (dažreiz $300K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Programmatūras inženieris
Associate Software Engineer $104K
Software Engineer I $106K
Software Engineer II $128K
Senior Software Engineer $160K

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

Programmatūras inženierijas vadītājs
Median $209K
Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
Median $111K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

40 15
40 15
Mārketings
Median $120K
Klientu apkalpošana
$147K
Datu zinātnieks
$99.5K
Finanšu analītiķis
$102K
Produkta dizainers
$100K
Produkta vadītājs
$128K
Programmu vadītājs
$67.2K
Projektu vadītājs
$92.2K
Pārdošana
$26.4K
Risinājumu arhitekts
$113K
Tehnisko programmu vadītājs
$148K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots AVEVA, ir Programmatūras inženierijas vadītājs ar gada kopējo atlīdzību $209,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots AVEVA, ir $111,000.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta AVEVA

Saistītie uzņēmumi

  • Verint
  • IHS Markit
  • EQ
  • Oliver Wyman
  • Cognizant
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi