Autodesk Datu analītiķis Algas

Mediānā Datu analītiķis atlīdzības in Canada pakete Autodesk kopā ir CA$128K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Autodesk kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/23/2025

Mediānais pakete
company icon
Autodesk
Data Analyst
Toronto, ON, Canada
Kopā gadā
CA$128K
Līmenis
P3
Pamatalga
CA$98K
Stock (/yr)
CA$24K
Bonuss
CA$6K
Gadi uzņēmumā
2 Gadi
Darba pieredze
4 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Autodesk?

CA$225K

Akciņu iegūšanas grafiks

33.3%

G 1

33.3%

G 2

33.3%

G 3

Akciju veids
RSU

Autodesk uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 33.3% tiek iegūtas 1st-G (33.30% gada)

  • 33.3% tiek iegūtas 2nd-G (33.30% gada)

  • 33.3% tiek iegūtas 3rd-G (33.30% gada)

33.3%

G 1

33.3%

G 2

33.3%

G 3

Akciju veids
RSU

Autodesk uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 33.3% tiek iegūtas 1st-G (33.30% gada)

  • 33.3% tiek iegūtas 2nd-G (8.32% ceturkšņa)

  • 33.3% tiek iegūtas 3rd-G (8.32% ceturkšņa)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Datu analītiķis pozīcijai Autodesk in Canada, ir gada kopējā atlīdzība CA$152,974. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Autodesk Datu analītiķis pozīcijai in Canada, ir CA$115,033.

