Uzņēmumu Katalogs
Arcadia io
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Arcadia io Algas

Arcadia io algu diapazons svārstās no $132,300 kopējā atalgojumā gadā Produkta vadītājs apakšējā galā līdz $177,110 Programmatūras inženieru vadītājs augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Arcadia io. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/19/2025

$160K

Saņemiet Samaksu, Neesiet Izmantoti

Mēs esam veikuši sarunas par tūkstošiem piedāvājumu un regulāri panākam $30K+ (dažreiz $300K+) palielinājumus.Sarunājiet savu algu vai jūsu CV pārskatīts no īstiem ekspertiem - rekrutētājiem, kuri to dara katru dienu.

Programmatūras inženieris
Median $140K
Produkta vadītājs
$132K
Programmatūras inženieru vadītājs
$177K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Trūkst jūsu amata?

Meklēt visas algas mūsu atalgojuma lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


Biežāk Uzdotie Jautājumi

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Arcadia io is Programmatūras inženieru vadītājs at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $177,110. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Arcadia io is $140,000.

Piedāvātie Darbi

    Nav atrasti piedāvātie darbi priekš Arcadia io

Saistītie Uzņēmumi

  • Roblox
  • Lyft
  • Pinterest
  • Databricks
  • Coinbase
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi Resursi