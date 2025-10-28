Programmatūras inženieris atlīdzība in United States Apple svārstās no $173K year ICT2 līmenim līdz $744K year ICT6 līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $345K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Apple kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/28/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
ICT2
$173K
$143K
$22K
$7.9K
ICT3
$249K
$168K
$66.7K
$13.8K
ICT4
$366K
$214K
$128K
$24.1K
ICT5
$507K
$250K
$218K
$38.4K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
Apple uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (12.50% pusgada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (12.50% pusgada)
25% tiek iegūtas 3rd-G (12.50% pusgada)
25% tiek iegūtas 4th-G (12.50% pusgada)
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
Apple uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)
Iekļautie amatiIesniegt jaunu amatu
iOS inženieris
Mobilo lietotņu programmatūras inženieris
Frontend programmatūras inženieris
Mašīnmācīšanās inženieris
Backend programmatūras inženieris
Pilna cikla programmatūras inženieris
Tīklu inženieris
Kvalitātes nodrošināšanas (QA) programmatūras inženieris
Datu inženieris
Ražošanas programmatūras inženieris
Drošības programmatūras inženieris
DevOps inženieris
Vietnes uzticamības inženieris
Virtuālās realitātes programmatūras inženieris
Sistēmu inženieris
Videospēļu programmatūras inženieris
Izstrādātāju advokāts
Pētnieks zinātnieks
Iegulto sistēmu programmatūras inženieris