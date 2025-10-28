Uzņēmumu katalogs
Apple
Apple Kiberdrošības analītiķis Algas

Kiberdrošības analītiķis atlīdzība Apple svārstās no $202K year ICT2 līmenim līdz $270K year ICT4 līmenim. Mediānā year atlīdzības pakete kopā ir $260K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Apple kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/28/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
ICT2
$202K
$159K
$25.6K
$17.5K
ICT3
$ --
$ --
$ --
$ --
ICT4
$270K
$201K
$56.5K
$12.2K
ICT5
$ --
$ --
$ --
$ --
Skatīt 4 Vairāk līmeņu
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Apple uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (12.50% pusgada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (12.50% pusgada)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (12.50% pusgada)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (12.50% pusgada)

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Apple uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Kiberdrošības analītiķis pozīcijai Apple, ir gada kopējā atlīdzība $444,500. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Apple Kiberdrošības analītiķis pozīcijai, ir $255,000.

