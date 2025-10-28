Produkta dizaineris atlīdzība in United States Apple svārstās no $157K year ICT2 līmenim līdz $909K year ICT6 līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $295K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Apple kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/28/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
ICT2
$157K
$143K
$10.6K
$3.9K
ICT3
$231K
$163K
$57.6K
$10.4K
ICT4
$301K
$195K
$85.2K
$21.2K
ICT5
$457K
$236K
$180K
$41.3K
Apple uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (12.50% pusgada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (12.50% pusgada)
25% tiek iegūtas 3rd-G (12.50% pusgada)
25% tiek iegūtas 4th-G (12.50% pusgada)
Apple uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)
