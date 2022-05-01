Uzņēmumu katalogs
AMETEK
AMETEK Algas

AMETEK algas svārstās no $58,107 kopējā atlīdzībā gadā Programmatūras inženieris zemākajā līmenī līdz $265,200 Programmatūras inženierijas vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem AMETEK. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/11/2025

$160K

Elektrotehnikas inženieris
Median $200K
Aparatūras inženieris
$60.6K
Mehānikas inženieris
$147K

Optikas inženieris
$143K
Programmatūras inženieris
$58.1K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$265K
Tehnisko programmu vadītājs
$171K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots AMETEK, ir Programmatūras inženierijas vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $265,200. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots AMETEK, ir $147,000.

Citi resursi