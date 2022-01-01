Uzņēmumu katalogs
Ambry Genetics
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Ambry Genetics Algas

Ambry Genetics algas svārstās no $71,400 kopējā atlīdzībā gadā Biznesa analītiķis zemākajā līmenī līdz $226,860 Datu zinātnieks augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Ambry Genetics. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/1/2025

$160K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam $30K+ (dažreiz $300K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Programmatūras inženieris
Median $115K
Biznesa analītiķis
$71.4K
Datu zinātnieks
$227K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Produkta dizainers
$123K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Ambry Genetics, ir Datu zinātnieks at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $226,860. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Ambry Genetics, ir $119,003.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Ambry Genetics

Saistītie uzņēmumi

  • LEK
  • Dialpad
  • Sema4
  • Integrated DNA Technologies
  • ESET
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi