Programmatūras inženieris atlīdzība in Italy ALTEN svārstās no €26.8K year Software Engineer I līmenim līdz €35.7K year Senior Software Engineer līmenim. Mediānā year atlīdzības in Italy pakete kopā ir €29.6K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu ALTEN kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/28/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Software Engineer I
€26.8K
€26.8K
€0
€0
Software Engineer II
€32.2K
€32.2K
€0
€0
Senior Software Engineer
€35.7K
€35.7K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
