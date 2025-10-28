Uzņēmumu katalogs
ALTEN
  • Algas
  • Programmatūras inženieris

  • Visas Programmatūras inženieris algas

ALTEN Programmatūras inženieris Algas

Programmatūras inženieris atlīdzība in Italy ALTEN svārstās no €26.8K year Software Engineer I līmenim līdz €35.7K year Senior Software Engineer līmenim. Mediānā year atlīdzības in Italy pakete kopā ir €29.6K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu ALTEN kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/28/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Software Engineer I
(Iesācēju līmenis)
€26.8K
€26.8K
€0
€0
Software Engineer II
€32.2K
€32.2K
€0
€0
Senior Software Engineer
€35.7K
€35.7K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā ALTEN?

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai ALTEN in Italy, ir gada kopējā atlīdzība €35,701. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots ALTEN Programmatūras inženieris pozīcijai in Italy, ir €29,580.

Citi resursi