Align Technology Algas

Align Technology algas svārstās no $8,645 kopējā atlīdzībā gadā Grafiskais dizainers zemākajā līmenī līdz $257,280 Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Align Technology. Pēdējo reizi atjaunināts: 8/31/2025

$160K

Programmatūras inženieris
L6 $147K
L7 $150K

Backend programmatūras inženieris

Mehānikas inženieris
Median $155K
Programmatūras inženierijas vadītājs
Median $153K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Biznesa analītiķis
Median $120K
Produkta vadītājs
Median $203K
Datu zinātnieks
Median $143K
Biomedicīnas inženieris
$79.6K
Datu analītiķis
$184K
Finanšu analītiķis
$231K
Grafiskais dizainers
$8.6K
Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
$257K
Juridiskais
$124K
Vadības konsultants
$142K
Mārketings
$61.2K
Projektu vadītājs
$256K
Kiberdrošības analītiķis
$101K
UX pētnieks
$126K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Align Technology, ir Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $257,280. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Align Technology, ir $145,111.

