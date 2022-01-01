Uzņēmumu Katalogs
Alight Solutions
Alight Solutions Algas

Alight Solutions algu diapazons svārstās no $31,286 kopējā atalgojumā gadā Cilvēkresursi apakšējā galā līdz $221,100 Ieņēmumu operācijas augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Alight Solutions. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/23/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $124K
Vadības konsultants
Median $103K
Biznesa operāciju vadītājs
$211K

Klientu apkalpošana
$39.2K
Datu analītiķis
$173K
Finanšu analītiķis
$142K
Cilvēkresursi
$31.3K
Mārketinga operācijas
$117K
Produkta vadītājs
$93.5K
Projektu vadītājs
$84.6K
Darbinieku atlases speciālists
$67.7K
Ieņēmumu operācijas
$221K
Programmatūras inženieru vadītājs
$188K
Risinājumu arhitekts
$199K
Tehniskais programmu vadītājs
$216K
Trūkst jūsu amata?

Meklēt visas algas mūsu atalgojuma lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


Biežāk Uzdotie Jautājumi

A legmagasabb fizetésű szerep a Alight Solutions-nél a Ieņēmumu operācijas at the Common Range Average level, évi $221,100 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A Alight Solutions-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $123,500.

Piedāvātie Darbi

    Nav atrasti piedāvātie darbi priekš Alight Solutions

