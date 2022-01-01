Uzņēmumu katalogs
7-Eleven Algas

7-Eleven algas svārstās no $13,345 kopējā atlīdzībā gadā Grāmatvedis zemākajā līmenī līdz $189,750 Programmatūras inženierijas vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem 7-Eleven. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/7/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Software Engineer II $138K
Senior Software Engineer $157K

Full-Stack programmatūras inženieris

Produkta vadītājs
Median $178K
Datu analītiķis
Median $90K

Programmatūras inženierijas vadītājs
Median $190K
Produkta dizainers
Median $120K
Grāmatvedis
$13.3K
Biznesa analītiķis
$86.4K
Apdrošināšanas atlīdzību eksperti
$99.5K
Klientu apkalpošana
$37.7K
Datu zinātnieks
$126K
Finanšu analītiķis
$98.5K
Aparatūras inženieris
$131K
Cilvēkresursi
$119K
Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
$32.2K
Mārketings
$181K
Produkta dizaina vadītājs
$156K
Projektu vadītājs
$39.6K
Pārdošana
$45K
Risinājumu arhitekts
$127K
Riska kapitāla investoris
$15.7K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots 7-Eleven, ir Programmatūras inženierijas vadītājs ar gada kopējo atlīdzību $189,750. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots 7-Eleven, ir $119,400.

