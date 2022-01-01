Uzņēmumu katalogs
10x Banking
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

10x Banking Algas

10x Banking algas svārstās no $112,746 kopējā atlīdzībā gadā Programmatūras inženieris zemākajā līmenī līdz $317,800 Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem 10x Banking. Pēdējo reizi atjaunināts: 8/31/2025

$160K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam $30K+ (dažreiz $300K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Programmatūras inženieris
Median $113K

Backend programmatūras inženieris

Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
$318K
Produkta vadītājs
$162K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Programmatūras inženierijas vadītājs
$123K
Risinājumu arhitekts
$198K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots 10x Banking, ir Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $317,800. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots 10x Banking, ir $162,499.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta 10x Banking

Saistītie uzņēmumi

  • QuantumBlack
  • Knotch
  • FNZ
  • Improbable
  • Wolters Kluwer
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi