Bendrovių katalogas
Pramati Technologies
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
Svarbiausi įžvalgos
  • Pasidalinkite kažkuo unikaliu apie Pramati Technologies, kas gali būti naudinga kitiems (pvz., pokalbio patarimai, komandų pasirinkimas, unikali kultūra ir pan.).
    • Apie

    Pramati was founded in 1998 by Jay and Vijay Pullur in Hyderabad, India. Founded as a web technology company, Pramati cut its teeth in enterprise-class web infrastructure technology.

    https://pramati.com
    Svetainė
    1998
    Įkūrimo metai
    1,500
    Darbuotojų skaičius
    $250M-$500M
    Numatomas pajamų
    Būstinė

    Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

    Prenumeruokite patvirtintus pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

    Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

    Rekomenduojami darbai

      Nerasta rekomenduojamų darbų Pramati Technologies

    Susijusios bendrovės

    • HashedIn
    • Tata Elxsi
    • SonicWall
    • Bizongo
    • Tally Solutions
    • Žiūrėti visas bendroves ➜

    Kiti ištekliai