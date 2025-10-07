Full-Stack programinės įrangos inžinierius kompensacija in Canada D2L įmonėje svyruoja nuo CA$71.7K per year L1 lygiui iki CA$143K per year L4 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Canada paketo suma yra CA$97.8K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą D2L bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/7/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos ()
Premija
L1
CA$71.7K
CA$70.4K
CA$308.6
CA$1K
L2
CA$95.7K
CA$91.7K
CA$1.1K
CA$2.9K
L3
CA$97.9K
CA$93K
CA$2K
CA$2.9K
L4
CA$143K
CA$125K
CA$7.7K
CA$10.1K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
