회사 디렉토리
Waymo
여기서 근무하시나요? 회사 정보 관리하기

Waymo 급여

Waymo의 급여는 최저 정보기술자 (IT) 연간 총 보상 $59,623부터 최고 소프트웨어 엔지니어링 매니저 $950,000까지입니다. Levels.fyi는 다음 회사의 현직 및 전직 직원들로부터 익명으로 검증된 급여 정보를 수집합니다: Waymo. 마지막 업데이트: 8/28/2025

$160K

정당한 대우를 받으세요

저희는 수천 건의 제안을 협상해왔으며 정기적으로 3만 달러 이상(때로는 30만 달러 이상)의 연봉 인상을 달성하고 있습니다. 연봉 협상 받기 또는 이력서 검토 를 매일 이 일을 하는 진짜 전문가인 리크루터들에게 받아보세요.

소프트웨어 엔지니어
L3 $236K
L4 $317K
L5 $419K
L6 $576K
L7 $900K

머신러닝 엔지니어

백엔드 소프트웨어 엔지니어

풀스택 소프트웨어 엔지니어

프로덕션 소프트웨어 엔지니어

시스템 엔지니어

연구 과학자

테크니컬 프로그램 매니저
L4 $254K
L5 $327K
L6 $457K
데이터 사이언티스트
L4 $255K
L5 $339K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

82 46
82 46
하드웨어 엔지니어
L5 $394K
L6 $479K
프로덕트 매니저
Median $418K
소프트웨어 엔지니어링 매니저
Median $950K
프로그램 매니저
Median $194K
인사
Median $145K
리크루터
Median $173K
기계 엔지니어
Median $378K
회계사
$98K

기술회계사

비즈니스 오퍼레이션 매니저
$358K
비즈니스 애널리스트
$392K
사업 개발
$510K
데이터 사이언스 매니저
$390K
재무 애널리스트
$265K
정보기술자 (IT)
$59.6K
마케팅 오퍼레이션
$209K
프로덕트 디자이너
$118K
프로젝트 매니저
$543K
UX 리서처
$125K
원하는 직급이 없나요?

모든 급여 정보를 검색하려면 급여 정보 페이지 또는 내 급여 정보 추가 를 통해 페이지를 확인하세요.


베스팅 일정

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

주식 유형
WMU

Waymo에서 WMUs는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (2.08% 월별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (2.08% 월별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (2.08% 월별)

WMUs are Waymo's version of RSUs

질문이 있으신가요? 커뮤니티에 물어보세요.

레벨스닷에프와이 커뮤니티를 방문하여 다양한 회사의 직원들과 소통하고, 커리어 팁을 얻어보세요.

지금 방문하기!

자주 묻는 질문

Waymo에서 보고된 최고 급여 직무는 소프트웨어 엔지니어링 매니저이며 연간 총 보상은 $950,000입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Waymo에서 보고된 연간 총 보상의 중간값은 $338,893입니다.

추천 채용공고

    Waymo의 추천 채용공고를 찾을 수 없습니다

관련 회사

  • Argo AI
  • Noom
  • Tango
  • Survios
  • Instacart
  • 모든 회사 보기 ➜

기타 리소스