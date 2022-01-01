회사 디렉토리
Reddit 급여

Reddit의 급여는 최저 프로덕트 디자이너 연간 총 보상 $125,899부터 최고 소프트웨어 엔지니어 $874,000까지입니다. Levels.fyi는 다음 회사의 현직 및 전직 직원들로부터 익명으로 검증된 급여 정보를 수집합니다: Reddit. 마지막 업데이트: 8/29/2025

Reddit 로고

$20K

정당한 대우를 받으세요

소프트웨어 엔지니어
IC2 $159K
IC3 $266K
IC4 $416K
IC5 $478K
IC6 $874K

머신러닝 엔지니어

백엔드 소프트웨어 엔지니어

풀스택 소프트웨어 엔지니어

프로덕트 매니저
IC1 $384K
IC3 $211K
IC4 $316K
IC5 $445K
데이터 사이언티스트
IC3 $206K
IC4 $257K
IC5 $363K

프로덕트 디자이너
IC1 $126K
IC4 $265K
IC5 $339K

UX 디자이너

소프트웨어 엔지니어링 매니저
Median $515K
영업
IC3 $176K
IC4 $175K
데이터 사이언스 매니저
Median $450K
UX 리서처
Median $260K
재무 애널리스트
Median $140K
프로젝트 매니저
Median $145K
리크루터
Median $145K
회계사
Median $154K

기술회계사

데이터 애널리스트
$250K
정보기술자 (IT)
$210K
프로그램 매니저
$201K
사이버보안 애널리스트
$222K
솔루션 아키텍트
$147K

데이터 아키텍트

테크니컬 프로그램 매니저
$176K
베스팅 일정

100%

1

Reddit에서 주식/지분 부여는 1년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 100% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (100.00% 연별)

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

Reddit에서 주식/지분 부여는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (2.08% 월별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (2.08% 월별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (2.08% 월별)

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

Reddit에서 주식/지분 부여는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (6.25% 분기별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (6.25% 분기별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (6.25% 분기별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (6.25% 분기별)

자주 묻는 질문

Reddit에서 보고된 최고 급여 직무는 소프트웨어 엔지니어 at the IC6 level이며 연간 총 보상은 $874,000입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Reddit에서 보고된 연간 총 보상의 중간값은 $235,959입니다.

