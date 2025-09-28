realtor.com 소프트웨어 엔지니어 급여

realtor.com의 소프트웨어 엔지니어 보상 in United States은 T1 year당 $111K부터 T6 year당 $255K까지입니다. year별 중간 보상 in United States 패키지는 총 $195K입니다. realtor.com의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 9/28/2025
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
T1
$111K
$109K
$147
$2K
T2
$140K
$126K
$6K
$7.8K
T3
$201K
$159K
$25.2K
$17K
T4
$223K
$173K
$26K
$24.2K
회사
직급명
경력 연수
총 급여
