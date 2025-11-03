Panasonic 소프트웨어 엔지니어 급여

Panasonic의 소프트웨어 엔지니어 보상 in United States은 L1 year당 $108K부터 L4 year당 $168K까지입니다. year별 중간 보상 in United States 패키지는 총 $156K입니다. Panasonic의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 11/3/2025
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
L1
$108K
$102K
$333
$5.8K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$147K
$135K
$0
$11.4K
L4
$168K
$155K
$0
$13K
회사
직급명
경력 연수
총 급여
