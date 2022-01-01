회사 디렉토리
GoPro의 급여는 최저 소프트웨어 엔지니어 연간 총 보상 $72,563부터 최고 비즈니스 개발 $291,450까지입니다. Levels.fyi는 다음 회사의 현직 및 전직 직원들로부터 익명으로 검증된 급여 정보를 수집합니다: GoPro. 마지막 업데이트: 11/22/2025

소프트웨어 엔지니어
Median $72.6K
비즈니스 개발
$291K
데이터 사이언티스트
$139K

하드웨어 엔지니어
$97.8K
기계 엔지니어
$187K
프로덕트 디자이너
$189K
프로덕트 매니저
$114K
프로젝트 매니저
$111K
테크니컬 프로그램 매니저
$230K
베스팅 일정

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

주식 유형
RSU

GoPro에서 RSUs는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (25.00% 연별)

자주 묻는 질문

GoPro에서 보고된 최고 급여 직무는 비즈니스 개발 at the Common Range Average level이며 연간 총 보상은 $291,450입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
GoPro에서 보고된 연간 총 보상의 중간값은 $139,300입니다.

