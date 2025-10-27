Genesys 소프트웨어 엔지니어 급여

Genesys의 소프트웨어 엔지니어 보상 in United States은 L1 year당 $92.4K부터 L5 year당 $181K까지입니다. year별 중간 보상 in United States 패키지는 총 $140K입니다. Genesys의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 10/27/2025
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
L1
$92.4K
$90.2K
$0
$2.2K
L2
$118K
$112K
$0
$6.3K
L3
$140K
$128K
$2.9K
$8.8K
L4
$186K
$163K
$0
$23.1K
회사
직급명
경력 연수
총 급여
|연봉 정보를 찾을 수 없습니다
