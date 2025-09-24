Endava 소프트웨어 엔지니어 급여

Endava의 소프트웨어 엔지니어 보상 in Romania은 Software Engineer year당 RON 91.1K부터 Principal Software Engineer year당 RON 356K까지입니다. year별 중간 보상 in Romania 패키지는 총 RON 114K입니다. Endava의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 9/24/2025
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
Software Engineer
RON 91.1K
RON 91.1K
RON 0
RON 0
Senior Software Engineer
RON 188K
RON 186K
RON 2.3K
RON 0
Lead Software Engineer
RON 213K
RON 213K
RON 0
RON 0
Principal Software Engineer
RON 356K
RON 339K
RON 16.9K
RON 0
회사
직급명
경력 연수
총 급여
