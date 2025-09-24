Endava 소프트웨어 엔지니어 급여

회사 디렉토리
Endava
Endava의 소프트웨어 엔지니어 보상 in Romania은 Software Engineer year당 RON 91.1K부터 Principal Software Engineer year당 RON 356K까지입니다. year별 중간 보상 in Romania 패키지는 총 RON 114K입니다. Endava의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 9/24/2025

평균 보상별 레벨
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
Software Engineer
(신입 레벨)
RON 91.1K
RON 91.1K
RON 0
RON 0
Senior Software Engineer
RON 188K
RON 186K
RON 2.3K
RON 0
Lead Software Engineer
RON 213K
RON 213K
RON 0
RON 0
Principal Software Engineer
RON 356K
RON 339K
RON 16.9K
RON 0
RON 714K

추가급여 추가급여 정보 추가

회사

지역 | 날짜

직급명

태그

경력 연수

총 경력 / 해당 회사

총 급여

기본급 | 스톡 (년) | 보너스
다음 회사의 커리어 레벨은 무엇인가요 Endava?

자주 묻는 질문

The highest paying salary package reported for a 소프트웨어 엔지니어 at Endava in Romania sits at a yearly total compensation of RON 356,300. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Endava for the 소프트웨어 엔지니어 role in Romania is RON 113,819.

