Ellucian 소프트웨어 엔지니어 급여

Ellucian의 소프트웨어 엔지니어 보상 in Mexico은 L1 기준 year당 MX$352K입니다. year별 중간 보상 in Mexico 패키지는 총 MX$356K입니다. Ellucian의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 9/24/2025
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
Software Engineer 1
MX$352K
MX$352K
MX$0
MX$0
Software Engineer 2
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Senior Software Engineer
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Lead Software Engineer
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
회사
직급명
경력 연수
총 급여
|연봉 정보를 찾을 수 없습니다
