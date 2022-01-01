회사 디렉토리
DraftKings
DraftKings 연봉

DraftKings의 급여 범위는 하위 끝에서 채용 담당자 에 대한 연간 총 보상 $86,028에서 상위 끝에서 소프트웨어 엔지니어링 관리자 에 대한 $302,625까지입니다. Levels.fyi는 {{company}}의 현직 및 전직 직원으로부터 익명으로 검증된 연봉을 수집합니다. DraftKings. 마지막 업데이트: 8/18/2025

$160K

소프트웨어 엔지니어
L10 $155K
L9 $207K
L8 $253K
L7 $267K

백엔드 소프트웨어 엔지니어

풀스택 소프트웨어 엔지니어

데이터 엔지니어

사이트 신뢰성 엔지니어

소프트웨어 엔지니어링 관리자
L7 $249K
L6 $303K
제품 관리자
L8 $205K
L7 $193K

비즈니스 분석가
Median $112K
데이터 과학자
Median $175K
데이터 분석가
Median $90K
제품 디자이너
Median $148K
데이터 과학 관리자
$265K
재무 분석가
$159K
마케팅
$124K
프로그램 관리자
$92.5K
채용 담당자
$86K
베스팅 일정

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

주식 유형
RSU

DraftKings에서 RSUs는 4년 베스팅 일정에 따릅니다:

  • 25% 의 베스팅 기간 1st- (25.00% 매년)

  • 25% 의 베스팅 기간 2nd- (6.25% 분기별)

  • 25% 의 베스팅 기간 3rd- (6.25% 분기별)

  • 25% 의 베스팅 기간 4th- (6.25% 분기별)

자주 묻는 질문

DraftKings에서 보고된 최고 급여 직무는 소프트웨어 엔지니어링 관리자 at the L6 level이며, 연간 총 보상은 $302,625입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
DraftKings에서 보고된 연간 총 보상 중간값은 $175,000입니다.

기타 자료