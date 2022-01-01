회사 디렉토리
Citrix 급여

Citrix의 급여는 최저 고객 서비스 연간 총 보상 $25,125부터 최고 프로덕트 디자인 매니저 $224,420까지입니다. Levels.fyi는 다음 회사의 현직 및 전직 직원들로부터 익명으로 검증된 급여 정보를 수집합니다: Citrix. 마지막 업데이트: 10/17/2025

소프트웨어 엔지니어
Software Engineer I $26K
Software Engineer II $29.8K
Senior Software Engineer I $41.7K
Senior Software Engineer II $50.1K
Staff Software Engineer $69.3K
Principal Software Engineer $138K

백엔드 소프트웨어 엔지니어

풀스택 소프트웨어 엔지니어

네트워킹 엔지니어

프로덕트 매니저
Median $220K
소프트웨어 엔지니어링 매니저
Median $88.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
마케팅
Median $182K
솔루션 아키텍트
Median $123K

Cloud Architect

비즈니스 애널리스트
$121K
고객 서비스
$25.1K
고객 성공
$63.6K
데이터 애널리스트
$25.3K
데이터 사이언스 매니저
$94.4K
데이터 사이언티스트
$74.8K
Information Technologist (IT)
Median $169K
경영 컨설턴트
$189K
마케팅 오퍼레이션
$111K
프로덕트 디자이너
$180K
프로덕트 디자인 매니저
$224K
프로그램 매니저
$148K
세일즈 엔지니어
$133K
Cybersecurity Analyst
Median $153K
테크니컬 프로그램 매니저
$79.2K
테크니컬 라이터
$28.2K
베스팅 일정

33.33%

1

33.33%

2

33.33%

3

주식 유형
RSU

Citrix에서 RSUs는 3년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 33.33% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (33.33% 연별)

  • 33.33% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (33.33% 연별)

  • 33.33% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (33.33% 연별)

자주 묻는 질문

Citrix에서 보고된 최고 급여 직무는 프로덕트 디자인 매니저 at the Common Range Average level이며 연간 총 보상은 $224,420입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Citrix에서 보고된 연간 총 보상의 중간값은 $102,458입니다.

