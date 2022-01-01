Citrix 급여

Citrix의 급여는 최저 고객 서비스 연간 총 보상 $25,125부터 최고 프로덕트 디자인 매니저 $224,420까지입니다. Levels.fyi는 다음 회사의 현직 및 전직 직원들로부터 익명으로 검증된 급여 정보를 수집합니다: Citrix . 마지막 업데이트: 10/17/2025