BlueHalo 복리후생

총 예상 가치: $5,145

보험, 건강 및 웰빙
  • Custom Work Station

  • Dental Insurance

  • Disability Insurance

  • Free Snacks $730

  • Gym / Wellness Reimbursement

  • Health Insurance

  • Life Insurance

  • Gym On-Site $300

  • Health Savings Account (HSA) $2,400

    $200 per month contributed by employer

  • PTO (Vacation / Personal Days)

    19 days

  • Pet Insurance

    • 주거
  • Military Leave

    • 재정 및 퇴직
  • 401k

  • Flexible Spending Account (FSA)

    • 혜택 및 할인
  • Tuition Reimbursement

