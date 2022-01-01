企業一覧
Zillow
Zillow 給与

Zillowの給与は下位のアカウンタントの年間総報酬$69,000から上位のソフトウェアエンジニアの$493,852の範囲です。 Levels.fyiは匿名で検証された給与データを収集しています Zillow. 最終更新日： 11/14/2025

ソフトウェアエンジニア
P2 $157K
P3 $239K
P4 $296K
P5 $347K
P6 $494K

バックエンドソフトウェアエンジニア

フルスタックソフトウェアエンジニア

品質保証（QA）ソフトウェアエンジニア

データサイエンティスト
P2 $133K
P3 $185K
P4 $247K
P5 $331K
プロダクトマネージャー
P2 $102K
P3 $175K
P4 $254K
P5 $334K
P6 $311K

ソフトウェアエンジニアリングマネージャー
M3 $295K
M4 $343K
M5 $434K
プロダクトデザイナー
P2 $110K
P3 $177K
P4 $230K

UXデザイナー

テクニカルプログラムマネージャー
P4 $268K
P5 $261K
ビジネスアナリスト
P3 $102K
P4 $175K
P5 $209K

ビジネスインテリジェンスアナリスト

マーケティング
P3 $122K
P4 $200K
プログラムマネージャー
Median $145K
セールス
P3 $133K
P4 $165K
ファイナンシャルアナリスト
Median $120K
ビジネスオペレーションズマネージャー
Median $160K
インフォメーションテクノロジスト（IT）
Median $147K
リクルーター
Median $160K
UXリサーチャー
Median $155K
データアナリスト
Median $118K
データサイエンスマネージャー
Median $320K
リーガル
Median $160K
アカウンタント
Median $69K

テクニカル会計士

アドミニストレーティブアシスタント
$103K
ビジネスオペレーションズ
$113K
ビジネスデベロップメント
$132K
カスタマーサービス
$83.3K
ヒューマンリソーシズ
$210K
マーケティングオペレーションズ
$192K
プロジェクトマネージャー
$140K
レベニューオペレーションズ
$121K
サイバーセキュリティアナリスト
$307K
権利確定スケジュール

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

株式種別
RSU

Zillowでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 25% 権利確定時期： 1st- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 2nd- (6.25% 四半期)

  • 25% 権利確定時期： 3rd- (6.25% 四半期)

  • 25% 権利確定時期： 4th- (6.25% 四半期)

Zillow offers both RSU and Options (NQSO).

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

株式種別
RSU

Zillowでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 25% 権利確定時期： 1st- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 2nd- (2.08% 月次)

  • 25% 権利確定時期： 3rd- (2.08% 月次)

  • 25% 権利確定時期： 4th- (2.08% 月次)

Zillow offers both RSU and Options (NQSO).

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

株式種別
RSU

Zillowでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 25% 権利確定時期： 1st- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 2nd- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 3rd- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 4th- (25.00% 年次)

Zillow offers both RSU and Options (NQSO).

よくある質問

Zillowで報告されている最高給与の職種はソフトウェアエンジニア at the P6 levelで、年間総報酬は$493,852です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Zillowで報告されている年間総報酬の中央値は$174,938です。

