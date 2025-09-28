企業一覧
NICE
この会社で働いていますか？ 企業ページを申請
    Levels FYI Logo
  • 給与
  • ソフトウェアエンジニアリングマネージャー

  • 全ソフトウェアエンジニアリングマネージャー給与

NICE ソフトウェアエンジニアリングマネージャー 給与

NICEのソフトウェアエンジニアリングマネージャー報酬 in United Statesパッケージの中央値はyearあたり$261Kです。 NICEの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/28/2025

年収中央値
company icon
NICE
Software Engineering Manager
Santa Clara, CA
年収総額
$261K
レベル
-
基本給
$186K
Stock (/yr)
$60K
ボーナス
$15K
在籍年数
8 年
経験年数
10 年
キャリアレベルとは NICE?

$160K

正当な報酬を、騙されるな

私たちは数千件の内定条件交渉を行い、定期的に30,000ドル以上（時には300,000ドル以上）の年収アップを実現しています。年収交渉サービスを利用する または 履歴書添削サービス を本物の専門家 - 日々採用業務を行う現役リクルーターにお任せください。

最新の給与投稿
追加報酬追加報酬を追加

会社

勤務地 | 日付

レベル名

タグ

経験年数

合計 / 在籍期間

総報酬額

基本給 | ストック(年) | ボーナス
給与情報が見つかりません
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
データエクスポート求人を見る

投稿する

認証済み給与情報をメールで受け取る

認証済みの ソフトウェアエンジニアリングマネージャー オファー情報を購読.報酬詳細の内訳をメールでお送りいたします。 詳細を見る

このサイトはreCAPTCHAとグーグルの プライバシーポリシー および 利用規約 によって保護されています。

よくある質問

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un ソフトウェアエンジニアリングマネージャー la NICE in United States ajunge la o compensație totală anuală de $343,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la NICE pentru rolul de ソフトウェアエンジニアリングマネージャー in United States este $201,000.

注目の求人

    NICEの注目求人が見つかりませんでした

関連企業

  • CSG
  • CDK Global
  • Cognizant
  • Rackspace
  • ADP
  • すべての企業を見る ➜

その他のリソース