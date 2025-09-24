Ericsson ソリューションアーキテクト 給与

Ericssonのソリューションアーキテクト報酬 in CanadaはJS6のyearあたりCA$143KからJS7のyearあたりCA$157Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in Canadaパッケージ総額はCA$158Kです。 Ericssonの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/24/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
JS4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JS5
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JS6
CA$143K
CA$128K
CA$1.8K
CA$13.1K
JS7
CA$157K
CA$147K
CA$0
CA$9.5K
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
