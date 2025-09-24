企業一覧
Ericsson
この会社で働いていますか？ 企業ページを申請
    Levels FYI Logo
  • 給与
  • ソフトウェアエンジニア

  • 全ソフトウェアエンジニア給与

Ericsson ソフトウェアエンジニア 給与

Ericssonのソフトウェアエンジニア報酬 in SwedenはJS4のyearあたりSEK 426KからJS8のyearあたりSEK 945Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in Swedenパッケージ総額はSEK 690Kです。 Ericssonの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/24/2025

平均 報酬別 レベル
報酬追加レベル比較
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
JS4
(エントリーレベル)
SEK 426K
SEK 426K
SEK 0
SEK 0
JS5
SEK 525K
SEK 512K
SEK 10.1K
SEK 2.9K
JS6
SEK 653K
SEK 640K
SEK 7.1K
SEK 5.6K
JS7
SEK 697K
SEK 696K
SEK 809.9
SEK 0
表示 2 その他のレベル
報酬追加レベル比較

SEK 1.56M

正当な報酬を、騙されるな

私たちは数千件の内定条件交渉を行い、定期的に30,000ドル以上（時には300,000ドル以上）の年収アップを実現しています。年収交渉サービスを利用する または 履歴書添削サービス を本物の専門家 - 日々採用業務を行う現役リクルーターにお任せください。

最新の給与投稿
追加報酬追加報酬を追加

会社

勤務地 | 日付

レベル名

タグ

経験年数

合計 / 在籍期間

総報酬額

基本給 | ストック(年) | ボーナス
給与情報が見つかりません
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
データエクスポート求人を見る
インターンシップ給与

投稿する
キャリアレベルとは Ericsson?

認証済み給与情報をメールで受け取る

認証済みの ソフトウェアエンジニア オファー情報を購読.報酬詳細の内訳をメールでお送りいたします。 詳細を見る

このサイトはreCAPTCHAとグーグルの プライバシーポリシー および 利用規約 によって保護されています。

含まれる職種

新しい職種を投稿

バックエンドソフトウェアエンジニア

フルスタックソフトウェアエンジニア

ネットワーキングエンジニア

リサーチサイエンティスト

よくある質問

Ericsson in Swedenのソフトウェアエンジニアで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬SEK 944,867です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Ericssonのソフトウェアエンジニア職種 in Swedenで報告されている年間総報酬の中央値はSEK 690,490です。

注目の求人

    Ericssonの注目求人が見つかりませんでした

関連企業

  • NETSCOUT
  • Nokia
  • Ciena
  • Viavi Solutions
  • Konica Minolta
  • すべての企業を見る ➜

その他のリソース