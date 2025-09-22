企業一覧
Druva
Druva プログラムマネージャー 給与

Druvaのプログラムマネージャー総報酬 in Indiaの平均はyearあたり₹4.45Mから₹6.32Mの範囲です。 Druvaの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/22/2025

平均総報酬

₹5.04M - ₹5.74M
India
一般的な範囲
想定される範囲
₹4.45M₹5.04M₹5.74M₹6.32M
一般的な範囲
想定される範囲

₹13.95M

キャリアレベルとは Druva?

よくある質問

Korkein ilmoitettu palkkaus プログラムマネージャー roolille yrityksessä Druva in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹6,324,860. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Druva プログラムマネージャー roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹4,448,842.

その他のリソース