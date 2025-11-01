Databricks ソリューションアーキテクト 給与

Databricksのソリューションアーキテクト報酬 in United StatesはL3のyearあたり$218KからL7のyearあたり$474Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in United Statesパッケージ総額は$312Kです。 Databricksの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/1/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
L3
$218K
$137K
$43.7K
$37.3K
L4
$271K
$157K
$73.8K
$40K
L5
$341K
$178K
$121K
$41.7K
L6
$358K
$196K
$115K
$47.6K
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
Databricksでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：
25% 権利確定時期： 1st-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 2nd-年 (2.08% 月次)
25% 権利確定時期： 3rd-年 (2.08% 月次)
25% 権利確定時期： 4th-年 (2.08% 月次)