Databricks ソフトウェアエンジニア 給与

Databricksのソフトウェアエンジニア報酬 in United StatesはL3のyearあたり$255KからL7のyearあたり$1.26Mの範囲です。 yearの中央値報酬 in United Statesパッケージ総額は$252Kです。 Databricksの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/1/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
L3
$255K
$145K
$89.8K
$20.3K
L4
$413K
$177K
$217K
$18.9K
L5
$635K
$207K
$406K
$22.4K
L6
$825K
$237K
$553K
$35.3K
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
給与情報が見つかりません
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
Databricksでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：
25% 権利確定時期： 1st-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 2nd-年 (2.08% 月次)
25% 権利確定時期： 3rd-年 (2.08% 月次)
25% 権利確定時期： 4th-年 (2.08% 月次)