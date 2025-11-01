Databricks プロダクトマネージャー 給与

Databricksのプロダクトマネージャー報酬 in United StatesはL3のyearあたり$212KからL7のyearあたり$852Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in United Statesパッケージ総額は$382Kです。 Databricksの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/1/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
L3
$212K
$133K
$63.3K
$14.9K
L4
$221K
$190K
$20K
$10.5K
L5
$367K
$198K
$156K
$13.4K
L6
$638K
$220K
$384K
$34K
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
Databricksでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：
25% 権利確定時期： 1st-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 2nd-年 (2.08% 月次)
25% 権利確定時期： 3rd-年 (2.08% 月次)
25% 権利確定時期： 4th-年 (2.08% 月次)