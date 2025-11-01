企業一覧
Databricks
この会社で働いていますか？ 企業ページを申請
    Levels FYI Logo
  • 給与
  • プロダクトマネージャー

  • 全プロダクトマネージャー給与

Databricks プロダクトマネージャー 給与

Databricksのプロダクトマネージャー報酬 in United StatesはL3のyearあたり$212KからL7のyearあたり$852Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in United Statesパッケージ総額は$382Kです。 Databricksの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/1/2025

平均 報酬別 レベル
報酬追加レベル比較
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
L3
Product Manager
$212K
$133K
$63.3K
$14.9K
L4
$221K
$190K
$20K
$10.5K
L5
Senior Product Manager
$367K
$198K
$156K
$13.4K
L6
Staff Product Manager
$638K
$220K
$384K
$34K
表示 2 その他のレベル
報酬追加レベル比較
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
最新の給与投稿
追加報酬追加報酬を追加

会社

勤務地 | 日付

レベル名

タグ

経験年数

合計 / 在籍期間

総報酬額

基本給 | ストック(年) | ボーナス
給与情報が見つかりません
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
データエクスポート求人を見る
インターンシップ給与

権利確定スケジュール

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

株式種別
RSU

Databricksでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 25% 権利確定時期： 1st- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 2nd- (2.08% 月次)

  • 25% 権利確定時期： 3rd- (2.08% 月次)

  • 25% 権利確定時期： 4th- (2.08% 月次)



認証済み給与情報をメールで受け取る

認証済みの プロダクトマネージャー オファー情報を購読.報酬詳細の内訳をメールでお送りいたします。 詳細を見る

このサイトはreCAPTCHAとグーグルの プライバシーポリシー および 利用規約 によって保護されています。

よくある質問

Databricks in United Statesのプロダクトマネージャーで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬$852,188です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Databricksのプロダクトマネージャー職種 in United Statesで報告されている年間総報酬の中央値は$377,875です。

注目の求人

    Databricksの注目求人が見つかりませんでした

関連企業

  • Tableau Software
  • Two Sigma
  • Scale AI
  • Carta
  • Tanium
  • すべての企業を見る ➜

その他のリソース