Citadel ソフトウェアエンジニア 給与

Citadelのソフトウェアエンジニア報酬 in United StatesはL1のyearあたり$405KからL5のyearあたり$608Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in United Statesパッケージ総額は$525Kです。 Citadelの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/23/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
L1
$405K
$307K
$6.6K
$91K
L2
$427K
$275K
$0
$152K
L3
$542K
$286K
$12K
$244K
L4
$469K
$241K
$0
$228K
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
含まれる職種新しい職種を投稿