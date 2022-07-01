企業一覧
BlueHalo
BlueHalo 福利厚生

推定総価値： $5,145

保険・健康・ウェルネス
  • Custom Work Station

  • Dental Insurance

  • Disability Insurance

  • Free Snacks $730

  • Gym / Wellness Reimbursement

  • Health Insurance

  • Life Insurance

  • Gym On-Site $300

  • Health Savings Account (HSA) $2,400

    $200 per month contributed by employer

  • PTO (Vacation / Personal Days)

    19 days

  • Pet Insurance

    • 住宅関連
  • Military Leave

    • 金融・退職金制度
  • 401k

  • Flexible Spending Account (FSA)

    • 特典・割引
  • Tuition Reimbursement

