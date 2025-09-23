企業一覧
Autodesk
Autodesk データアナリスト 給与

Autodeskのデータアナリスト報酬 in Canadaパッケージの中央値はyearあたりCA$128Kです。 Autodeskの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/23/2025

年収中央値
company icon
Autodesk
Data Analyst
Toronto, ON, Canada
年収総額
CA$128K
レベル
P3
基本給
CA$98.3K
Stock (/yr)
CA$24.1K
ボーナス
CA$6K
在籍年数
2 年
経験年数
4 年
キャリアレベルとは Autodesk?

CA$226K

正当な報酬を、騙されるな

よくある質問

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots データアナリスト pozīcijai Autodesk in Canada, ir gada kopējā atlīdzība CA$153,408. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Autodesk データアナリスト pozīcijai in Canada, ir CA$115,360.

