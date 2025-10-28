Apple ハードウェアエンジニア 給与

Appleのハードウェアエンジニア報酬 in United StatesはICT2のyearあたり$176KからICT6のyearあたり$674Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in United Statesパッケージ総額は$325Kです。 Appleの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/28/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
ICT2
$176K
$145K
$22.4K
$8.4K
ICT3
$244K
$173K
$56.1K
$14.9K
ICT4
$324K
$200K
$101K
$23.4K
ICT5
$494K
$251K
$198K
$44.7K
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
|給与情報が見つかりません
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
Appleでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：
25% 権利確定時期： 1st-年 (12.50% 半年)
25% 権利確定時期： 2nd-年 (12.50% 半年)
25% 権利確定時期： 3rd-年 (12.50% 半年)
25% 権利確定時期： 4th-年 (12.50% 半年)
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
Appleでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：
25% 権利確定時期： 1st-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 2nd-年 (2.08% 月次)
25% 権利確定時期： 3rd-年 (2.08% 月次)
25% 権利確定時期： 4th-年 (2.08% 月次)