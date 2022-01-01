Directory Aziendale
Waymo
Waymo Stipendi

Lo stipendio di Waymo varia da $59,623 in retribuzione totale all'anno per un Tecnologo dell'Informazione (IT) nella fascia bassa fino a $950,000 per un Manager di Ingegneria del Software nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Waymo. Ultimo aggiornamento: 8/28/2025

$160K

Ingegnere del Software
L3 $236K
L4 $317K
L5 $419K
L6 $576K
L7 $900K

Ingegnere Machine Learning

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Ingegnere Software di Produzione

Ingegnere di Sistemi

Ricercatore Scientifico

Manager di Programma Tecnico
L4 $254K
L5 $327K
L6 $457K
Data Scientist
L4 $255K
L5 $339K

Ingegnere Hardware
L5 $394K
L6 $479K
Manager di Prodotto
Median $418K
Manager di Ingegneria del Software
Median $950K
Manager di Programma
Median $194K
Risorse Umane
Median $145K
Recruiter
Median $173K
Ingegnere Meccanico
Median $378K
Contabile
$98K

Contabile Tecnico

Manager di Operazioni di Business
$358K
Analista di Business
$392K
Sviluppo Business
$510K
Manager di Data Science
$390K
Analista Finanziario
$265K
Tecnologo dell'Informazione (IT)
$59.6K
Operazioni di Marketing
$209K
Designer di Prodotto
$118K
Manager di Progetto
$543K
UX Researcher
$125K
Manca la tua qualifica?

Manca la tua qualifica?


Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
WMU

In Waymo, le WMUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)

WMUs are Waymo's version of RSUs

FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Waymo è Manager di Ingegneria del Software con una retribuzione totale annua di $950,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Waymo è $338,893.

Altre Risorse