Wabtec Stipendi

Lo stipendio di Wabtec varia da $45,531 in retribuzione totale all'anno per un Tecnologo dell'Informazione (IT) nella fascia bassa fino a $144,469 per un Architetto delle Soluzioni nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Wabtec. Ultimo aggiornamento: 11/13/2025

Ingegnere del Software
Median $105K

Ingegnere Software Full-Stack

Ingegnere Meccanico
Median $90.2K
Analista Finanziario
Median $123K

Manager di Programma Tecnico
Median $113K
Tecnologo dell'Informazione (IT)
$45.5K
Designer di Prodotto
$98.5K
Project Manager
$142K
Architetto delle Soluzioni
$144K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Wabtec è Architetto delle Soluzioni at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $144,469. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Wabtec è $109,000.

