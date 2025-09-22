Directory Aziendale
Verkada Vendite Stipendi

La retribuzione Vendite in United States presso Verkada ammonta a $154K per year per L2. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $120K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Verkada. Ultimo aggiornamento: 9/22/2025

Media Retribuzione Per Livello
Aggiungi CompensoConfronta Livelli
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L2
$96.3K
$77.5K
$18.8K
$0
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Calendario di Maturazione

10%

ANNO 1

20%

ANNO 2

30%

ANNO 3

40%

ANNO 4

Tipo di Azioni
Options

In Verkada, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 10% matura nel 1st-ANNO (10.00% annuale)

  • 20% matura nel 2nd-ANNO (1.67% mensile)

  • 30% matura nel 3rd-ANNO (2.50% mensile)

  • 40% matura nel 4th-ANNO (3.33% mensile)

15%

ANNO 1

25%

ANNO 2

30%

ANNO 3

30%

ANNO 4

Tipo di Azioni
Options

In Verkada, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 15% matura nel 1st-ANNO (15.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 30% matura nel 3rd-ANNO (2.50% mensile)

  • 30% matura nel 4th-ANNO (2.50% mensile)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Vendite in Verkada in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $255,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Verkada per il ruolo Vendite in United States è $80,000.

