UserTesting Analista di Business Stipendi

Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di UserTesting. Ultimo aggiornamento: 12/2/2025

Retribuzione Totale Media

$108K - $123K
Canada
Range Comune
Range Possibile
$95.5K$108K$123K$136K
Range Comune
Range Possibile

Quali sono i livelli di carriera presso UserTesting?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Analista di Business in UserTesting in Canada raggiunge una retribuzione totale annua di CA$188,080. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in UserTesting per il ruolo Analista di Business in Canada è CA$132,294.

