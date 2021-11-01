Thrasio Stipendi

Directory Aziendale
Lo stipendio di Thrasio varia da $51,640 in retribuzione totale all'anno per un Analista di Dati nella fascia bassa fino a $201,000 per un Manager di Ingegneria del Software nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Thrasio. Ultimo aggiornamento: 10/15/2025

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Operazioni di Business
$114K
Analista di Business
$124K
Sviluppo Business
$130K
Analista di Dati
$51.6K
Banchiere d'Investimento
$141K
Marketing
$194K
Manager di Progetto
$122K
Manager di Ingegneria del Software
$201K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Thrasio è Manager di Ingegneria del Software at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $201,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Thrasio è $130,345.

