Directory Aziendale
ThoughtWorks
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Architetto delle Soluzioni

  • Tutti gli stipendi Architetto delle Soluzioni

ThoughtWorks Architetto delle Soluzioni Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Architetto delle Soluzioni in India mediano presso ThoughtWorks ammonta a ₹6.25M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di ThoughtWorks. Ultimo aggiornamento: 11/4/2025

Pacchetto Mediano
company icon
ThoughtWorks
Solution Architect
hidden
Totale annuo
₹6.25M
Livello
L5
Base
₹6.25M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Anni in azienda
5-10 Anni
Anni esp
11+ Anni
Quali sono i livelli di carriera presso ThoughtWorks?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Ultimi invii di stipendi
AggiungiAggiungi CompAggiungi Compenso

Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Esporta DatiVisualizza Posizioni Aperte

Contribuisci

Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Architetto delle Soluzioni stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

Posizioni Incluse

Invia Nuova Posizione

Architetto Dati

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Architetto delle Soluzioni in ThoughtWorks in India raggiunge una retribuzione totale annua di ₹9,141,590. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in ThoughtWorks per il ruolo Architetto delle Soluzioni in India è ₹6,247,419.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per ThoughtWorks

Aziende Correlate

  • EPAM Systems
  • Cognizant
  • FactSet
  • Gartner
  • CSG
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse